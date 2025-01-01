Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 4Folge 1
54 Min.Ab 12

Harry schmiedet große Pläne und will sein Leben verändern. Der Österreicher hat vor, Bundespräsident zu werden und möchte die passende First Lady an seiner Seite wissen. Eine interessante Dame hat er bereits kennengelernt - die Filipina Flexi. Ob er sie bald besuchen wird? Außerdem gibt es spannende Neuigkeiten von Uschi und ihrer großen Flamme im Senegal ...

ATV
Alle 7 Staffeln und Folgen