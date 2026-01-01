Schlechte Zeiten für HochzeitenJetzt kostenlos streamen
Uschi und Oumzy stehen kurz davor, sich das Ja-Wort zu geben. Doch nur wenige Stunden vor der Hochzeit droht alles zu zerbrechen. Der Grund dafür ist eine Familientradition des Bräutigams: Uschi muss die Frauen von Oumzys Brüdern um Erlaubnis bitten - und die scheinen sich nur mit Geld gnädig stimmen zu lassen. Auch zwischen Charly und seiner thailändischen Online-Flamme Natta herrscht dicke Luft. Wegen eines Streits um ein Grundstück liegen bei den beiden die Nerven blank ...
