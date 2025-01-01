Amore unter Palmen
Folge 8: Großer Krach und heiße Nacht
49 Min.Ab 12
Bei Lydia und Markel stehen alle Zeichen auf Versöhnung. Die beiden hatten ein klärendes Gespräch und sind sich inzwischen auch körperlich wieder nähergekommen. Charly wird bezüglich seiner Natta zunehmend skeptisch. Sie scheint nicht ehrlich zu ihm zu sein und ihm vieles aus ihrem Leben vorzuenthalten. Harry hat seiner Verlobten Flexi versprochen, weniger zu trinken. Doch Carlo hat ausgerechnet einen Polterabend für ihn geplant, auf dem der Alkohol nur so fließen soll..
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV