Amore unter Palmen
Folge 4: Manuela mag Afrika
51 Min.Ab 12
Manuela hat sich im Netz in den Tansanier Rolence verliebt. Die fünffache Mutter kennt den Mann nur von Videocalls und will ihn jetzt unbedingt einmal im wahren Leben treffen. Eines jedoch bereitet ihr Sorgen: Ob Rolence ihre stattlichere Figur mögen wird. Auch Lydia auf Jamaika hat gemischte Gefühle. Markels Potenzprobleme werden nicht besser und sie fragt sich, ob es an ihr liegt. Doch sie gibt die Hoffnung nicht auf und will sich endlich mit ihrem Traummann verloben.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV