Amore unter Palmen

Lydias 600 Küsse

Staffel 4Folge 3
Amore unter Palmen

Folge 3: Lydias 600 Küsse

48 Min.Ab 12

Markel hat vor, seinen Freunden auf Jamaika Lydia vorzustellen. Sie überschüttet ihn mit Küssen, ihn scheint das etwas zu überfordern. Harry schwebt auf Wolke sieben. Er denkt nur noch an Flexi und versucht, ihr seine Muttersprache beizubringen. Charly erwartet unterdessen in Thailand sein erstes Treffen mit Natta. Er hat für sie tief in die Tasche gegriffen und ein Gastgeschenk besorgt. Doch kaum steht das Rendezvous an, kann er Natta plötzlich nicht mehr erreichen ...

