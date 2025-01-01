Amore unter Palmen
Folge 6: Heirat unter einer Bedingung
49 Min.Ab 12
Im Senegal rückt die Heirat zwischen Uschi und Oumzy näher. Gerald überrascht Oumzy mit einem Polterabend und überreicht ihm Lederhose, Trachtenhemd und Hut. Mit den Gastgeschenken soll der Senegalese seine künftige Ehefrau überraschen. Manuela kämpft in Tansania weiterhin mit ihren Gefühlen. Rolence überschüttet sie mit Liebe, doch sie ist skeptisch, ob er das wirklich ernst meint. Charly und Natta sind beim Shoppen, merken jedoch, wie unterschiedlich ihr Modegeschmack ist.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
Copyrights:© ATV