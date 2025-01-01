Amore unter Palmen
Folge 7: Lydia macht Schluss
49 Min.Ab 12
Kaum haben sich Lydia und Markel verlobt, stecken sie bereits in einer tiefen Krise. Er gibt ihr zunehmend das Gefühl, auf Sex mit ihr verzichten zu wollen. Für Lydia ist so eine Beziehung nicht akzeptabel. Ob es für die beiden noch eine Zukunft gibt? Auch Charly hat bezüglich seiner Internet-Liebe Natta so seine Bedenken. Sie scheint sehr auf Geld fokussiert zu sein und einen vollkommen anderen Kleidungsstil als er zu haben.
Amore unter Palmen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV