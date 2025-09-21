Heiße Nacht an der ElfenbeinküsteJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen
Folge 3: Heiße Nacht an der Elfenbeinküste
50 Min.Ab 12
Andrea verbringt mit ihrem jungen Liebhaber David eine heiße Nacht an der Elfenbeinküste. Ist der eher wortkarge Ivorer doch der Richtige für die Kärntnerin? Bei Elisabeth in Kenia ist die Stimmung angespannt. Ihre Internetliebe Bernard kreuzt viel zu spät am ausgemachten Ort auf - und das ausgerechnet beim ersten Treffen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Amore unter Palmen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV