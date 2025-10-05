Petra stürzt sich ins Amore-AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen
Folge 7: Petra stürzt sich ins Amore-Abenteuer
48 Min.Ab 12
Endlich beginnt auch das Liebesabenteuer der lebenslustigen Wienerin Petra! Sie begibt sich auf eine abenteuerliche Mission: Begleitet von ihrem Sohn reist sie nach Nigeria, um ihren über 30 Jahre jüngeren Lover Jimmy aus dem Internet endlich persönlich zu treffen.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV