Joyn ATStaffel 6Folge 8
49 Min.Ab 12

Für Reggae Liebhaberin Manuela aus Wien sind die Stunden mit ihrer Internetliebe Stone aus Gambia schon bald gezählt. Die Heimreise steht an. Doch davor geht’s noch für ein romantisches Picknick unter Palmen an den Strand. Die 51-Jährige ist fest entschlossen, ihr Leben mit ihrem Stone zu verbringen und wagt den mutigen Schritt, die Frage aller Fragen zu stellen. Wie der zuletzt eher skeptische Mann aus Gambia wohl reagieren wird?

