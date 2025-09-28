Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amore unter Palmen

Fremd-Flirt in Kenia?

Staffel 6Folge 6
Fremd-Flirt in Kenia?

Amore unter Palmen

Folge 6: Fremd-Flirt in Kenia?

48 Min.Ab 12

Elisabeth schwebt auf Wolke 7. Doch die Liebes-Wolke trübt den Himmel in Kenia. Hat ihre Internetliebe Bernard doch tatsächlich auf dem Geburtstagsfest seiner Elisabeth fremd-geflirtet? Und dann noch ausgerechnet mit Reisebegleitung Eva? Ärger im Paradies ist da vorprogrammiert.

Amore unter Palmen
Amore unter Palmen

Amore unter Palmen

