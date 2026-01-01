Amore unter Palmen
Folge 4: Manuela trifft Mama Stone
49 Min.Ab 12
In Gambia zwitschern die Turteltauben von den Dächern. Denn Rasta-Queen Manuela und ihr gemütlicher Lover Stone sind im siebten Himmel. Doch nun wird es ernst: Manuela trifft das erste Mal auf Mama Stone. Wie die wohl reagieren wird?
