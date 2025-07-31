Gefährliche JugendliebeJetzt kostenlos streamen
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 11: Gefährliche Jugendliebe
43 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Ein Paar macht einen abendlichen Spaziergang mit dem Hund, als aus dem Nichts ein Mann erscheint und die beiden angreift. Die Frau wird verletzt, der Mann erliegt seinen Schussverletzungen. Was steckt hinter diesem mysteriösen Angriff?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited