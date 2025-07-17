Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 7: Mord ohne Leiche
43 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Als Sadie Beacham keinen Gutenacht-Anruf von ihrem Freund erhält, ist sie beunruhigt. Sie findet seine Haustür offen, und es befindet sich Blut auf dem Boden und an den Wänden. Die Ermittler können seine Leiche nicht finden, doch DNA-Spuren führen zu jemandem, den Sadie gut kannte.
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited