Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 6: Mord an einer Lehrerin
43 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12
Kay Baker, eine Lehrerin und geliebte Mutter, wird schwer blutend im Garten ihres Nachbarn gefunden. Kurz nach dem Fund ihrer Leiche entdeckt die Polizei einen verletzten Mann, der durch den Wald flieht. Die Verfolgung endet in einer Festnahme, doch ist der Mann auch der Täter?
Angeklagt: Mörder vor Gericht
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited