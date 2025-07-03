Angeklagt: Mörder vor Gericht
Folge 4: Die Frau des Polizsten
43 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12
Der Polizeibeamte Brian Fanion ruft panisch den Notruf an: Seine Frau Amy habe sich erschossen und liege im Sterben. Doch als Fanions Kollegen am Tatort eintreffen, stoßen sie auf eine Menge Ungereimtheiten.
Genre:Krimi, Interview
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited