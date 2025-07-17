Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 8vom 17.07.2025
43 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Der Anwalt Richard Merritt isst noch ein letztes Mal bei seiner Mutter, bevor er seine Haftstrafe wegen Unterschlagung antreten soll. Doch als er nicht pünktlich erscheint, begeben sich die Ermittler zur Wohnung der Mutter und finden sie tot auf. Merritt behauptet, ein Eindringling habe sie beide angegriffen, und er sei aus Angst um sein Leben geflohen.

