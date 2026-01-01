Anna und die Liebe
Folge 10: Episode 10
23 Min.Ab 12
Der Geist Heinrich tröstet den verstorbenen Jonas, dass er nicht mehr lange in der Welt herumirren muss und bei seiner Beerdigung in die Ewigkeit gebracht wird. Jonas ist erschüttert, denn er ist noch nicht bereit, zu gehen und Anna zu verlassen. Der Geist macht ihm klar, dass Jonas Anna loslassen muss, da Anna sonst nicht wieder glücklich werden kann. Maik wird zu einem Model-Casting eingeladen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen