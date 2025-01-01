Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 20

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 20
Episode 20

Episode 20Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 20: Episode 20

23 Min.Ab 12

Da Natascha Anna für den Tod von Jonas verantwortlich macht, ist von ihr keine finanzielle Unterstützung für Zauberhaft zu erwarten. Annas Versprechen, für Jonas das junge Modelabel weiterzuführen, droht zu scheitern, denn Zauberhaft steht kurz vor der Insolvenz. Und damit nicht genug: Mit Anna als Mitinhaberin der Goldelse droht Susanne und Ingo die Pfändung ihres Restaurants.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen