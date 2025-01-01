Anna und die Liebe
Folge 11: Episode 11
23 Min.Ab 12
Jonas erfährt, dass der Preis für sein Bleiben in der Welt darin besteht, dass er für Anna eine neue Liebe finden muss. Als ob das nicht schon schwierig genug wäre, hat er dazu nur dreißig Tage Zeit. Bei seiner Beerdigung schaffen es weder Anna noch Jonas, das Richtige zu tun. Brunos Ankunft im Imperium gleicht einem Bombeneinschlag. Doch Bruno ist weit mehr als ein durchgeknallter Künstler ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
