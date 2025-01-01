Anna und die Liebe
Folge 13: Episode 13
24 Min.Ab 12
Anna muss feststellen, dass ohne Jonas' Unterstützung eine Zukunft für das Label Zauberhaft kaum möglich ist. Im Traum begegnet sie Jonas. Doch sie weiß diesen Traum nicht zu deuten. Für Jonas ist es unmöglich, mit Anna zu kommunizieren. Das muss er ändern! Schließlich hat er eine Aufgabe: Er hat in den natürlichen Lauf von Annas Zukunft eingegriffen und ist nun für sie verantwortlich ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen