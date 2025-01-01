Anna und die Liebe
Folge 105: Episode 105
24 Min.Ab 12
Nachdem Tom Enriques Vorwurf, er sei in Anna verliebt, widersprochen hat, ist Anna sichtlich enttäuscht. Natürlich würde sie das niemals zugeben. Lieber verbirgt sie ihre eigenen Gefühle für Tom weiter vor sich und der Welt. Tom konfrontiert Enrique seinerseits mit der Vermutung, selbst an Anna interessiert zu sein. Doch Enrique denkt ebenso wenig wie Tom daran, seine Gefühle zuzugeben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen