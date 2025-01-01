Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 118

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 118
Folge 118: Episode 118

24 Min.Ab 12

Tom unterstützt Anna, indem er ihr einen erneuten Termin mit dem bedeutenden Model Bizou B. besorgt. Sie soll das Gesicht für "Zauberhaft" werden. Anna ist erstaunt darüber, dass ihre Arbeit bei Lanford möglicherweise doch unter einem guten Stern steht. Doch gerade als Bizou zusagt und Anna frohen Mutes in die Zukunft blickt, tut Tom etwas, das sie wieder zutiefst an allem zweifeln lässt ...

