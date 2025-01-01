Anna und die Liebe
Folge 123: Episode 123
24 Min.Ab 12
Anna und Enrique müssen Katja helfen, ihr Kind im Lanford-Imperium auf die Welt zu bringen. Also ruft Enrique einen alten Freund an, der Arzt ist und per Telefon Anweisungen zur Geburtshilfe gibt ... Als Paule sich sträubt, Lanford bei Annas Plan zu unterstützen, reagiert Tom enttäuscht und verlässt Mailand ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen