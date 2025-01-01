Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 123

24 Min.Ab 12

Anna und Enrique müssen Katja helfen, ihr Kind im Lanford-Imperium auf die Welt zu bringen. Also ruft Enrique einen alten Freund an, der Arzt ist und per Telefon Anweisungen zur Geburtshilfe gibt ... Als Paule sich sträubt, Lanford bei Annas Plan zu unterstützen, reagiert Tom enttäuscht und verlässt Mailand ...

