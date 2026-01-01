Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 124

SAT.1Staffel 4Folge 124
Episode 124

Folge 124: Episode 124

24 Min.Ab 12

Anna und Enrique fühlen sich durch das gemeinsame Erlebnis der Geburt von Katjas Kind mehr miteinander verbunden als je zuvor. Tom beobachtet die neue Nähe der beiden mit Argusaugen. Als Anna und Enrique sich dann auch noch auf beruflicher Ebene gemeinsam gegen Tom stellen, ist er so verärgert, dass er die Warnungen der beiden in Bezug auf Paule komplett in den Wind schlägt.

