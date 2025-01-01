Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 127

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 127
Folge 127: Episode 127

23 Min.Ab 12

Anna hat ein Gespräch zwischen Enrique und Katja mitgehört, welches sie erneut an der Ernsthaftigkeit seiner Gefühle zweifeln lässt. Aus Angst, abermals verletzt zu werden, geht sie demonstrativ auf Abstand. Enrique versteht die Welt nicht mehr. Als er schließlich über Umwege ein Geschenk erhält, das Anna eigentlich für ihn erstanden hat, zählt er eins und eins zusammen ...

