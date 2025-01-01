Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 128

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 128
Episode 128

Anna und die Liebe

Folge 128: Episode 128

24 Min.Ab 12

Im ersten Moment ist Anna von Enriques öffentlicher Liebeserklärung überfordert. Erst im Gespräch mit Paloma kann sie zugeben, dass sie tief bewegt ist und entschließt, nun ihrerseits in die Offensive zu gehen. Sie lädt Enrique zu einem romantischen Abendessen ein. Katja, die nicht ahnt, wen Anna eingeladen hat, bereitet sich auf einen Überraschungsbesuch bei Enrique vor ...

