Anna und die Liebe
Folge 129: Episode 129
23 Min.Ab 12
Tom macht Bruno klar, dass er ihn nicht einfach feuern kann, da er Anteile an Lanford besitzt. Tom will seinen Platz nicht freiwillig räumen, und so stehen sich Vater und Sohn erstmalig als Kontrahenten gegenüber. Als Carla mit dem unzufriedenen Kunden im Imperium auftaucht, versuchen Tom und Bruno sich zusammenzureißen. Doch letztlich bricht ein erneuter Streit aus ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen