Anna und die Liebe
Folge 132: Episode 132
23 Min.Ab 12
Anna und Enrique sind entsetzt über Katjas Vorhaben und halten sie davon ab, ihr Kind zu verkaufen. Auch Ingo versucht ihr klar zu machen, wie schön es ist, sein Kind aufwachsen zu sehen. Anna und Enrique glauben, dass Katja nun auf dem richtigen Weg hat. Als sie jedoch am nächsten Morgen aufwachen, stellen sie fest, dass Katja verschwunden ist und ihnen ein Abschiedsgeschenk hinterlassen hat ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen