Anna und die Liebe
Folge 133: Episode 133
24 Min.Ab 12
Anna und Enrique sind geschockt, als ihnen klar wird, dass Katja tatsächlich abgereist ist und ihnen ihr Baby hinterlassen hat. Sie beschließen, sich zusammen um das Baby zu kümmern. Anna will zu Hause arbeiten, wird aber zu einer Sitzung gerufen und muss das Baby mitnehmen. Als sich dieses lautstark meldet, ist Bruno alles andere als begeistert über den kleinen Besucher ...
