Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 136

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 136
Episode 136

Episode 136Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 136: Episode 136

23 Min.Ab 12

Carla hatte gehofft, dass sie Steve endlich los ist, doch sie hat sich geirrt. Erneut kontaktiert er sie und verlangt eine Million Euro, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Er droht Carla, ihre Mittäterschaft an Jonas' Mord ans Licht zu bringen. Carla gerät in Panik und holt sich David zur Verstärkung an ihre Seite. Als es allerdings zur Übergabe mit Steve kommt, eskaliert die Situation ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen