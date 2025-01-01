Anna und die Liebe
Folge 136: Episode 136
23 Min.Ab 12
Carla hatte gehofft, dass sie Steve endlich los ist, doch sie hat sich geirrt. Erneut kontaktiert er sie und verlangt eine Million Euro, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Er droht Carla, ihre Mittäterschaft an Jonas' Mord ans Licht zu bringen. Carla gerät in Panik und holt sich David zur Verstärkung an ihre Seite. Als es allerdings zur Übergabe mit Steve kommt, eskaliert die Situation ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
