Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 137

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 137
Episode 137

Episode 137Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 137: Episode 137

24 Min.Ab 12

Anna hat beschlossen, die volle Verantwortung für Katjas Kind Nikolas zu übernehmen und fällt umso tiefer, als Enrique ihr seine Entscheidung bezüglich der Adoption mitteilt. Anna ist enttäuscht, auch wenn sie Enrique teilweise verstehen kann. Als sie sich schließlich ohne sein Wissen bei den Ämtern nach den Adoptionsformalitäten erkundigt, kommt es zum Streit zwischen den beiden ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen