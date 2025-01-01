Anna und die Liebe
Folge 145: Episode 145
24 Min.Ab 12
Anna ist von Carlas und Davids angeblichem Alibi für die Mordnacht schockiert. Als Tom ihr erzählt, dass Carla eine Affäre mit David hat, empfindet sie Mitleid mit Tom. Natascha braucht Annas Hilfe, doch dieser sind die Hände gebunden - sie weiß nicht, was sie noch tun kann und muss hoffen, dass sich die Dinge bald von selbst klären ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen