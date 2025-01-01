Anna und die Liebe
Folge 149: Episode 149
24 Min.Ab 12
Tom hat sich selbst und auch Bruno gestanden, dass er Gefühle für Anna hat. Aber ihm ist auch bewusst, dass Anna die Freundin seines besten Kumpels ist. Tom ist entschlossen, seine Gefühle zu bekämpfen und nimmt deshalb Abstand von Anna. Wie Bruno aber schon vorausgesehen hat, erhöht das die Spannungen mit ihr umso mehr, und Anna fordert eine Erklärung für sein unkollegiales Verhalten.
