Anna und die Liebe
Folge 152: Episode 152
24 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12
Anna ist entsetzt: Enrique hat Tom bei einer Auseinandersetzung niedergeschlagen. Während Enrique sich eine Wiedergutmachung überlegt, lässt sich Anna von Paloma überzeugen, wieder eng mit Tom zusammenzuarbeiten. Anna redet sich ein, dass diese Situation unverfänglich ist und auch bleiben wird - doch da hat sie die Rechnung ohne Tom gemacht ...
