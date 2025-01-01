Anna und die Liebe
Folge 153: Episode 153
23 Min.Ab 12
In einer Kurzschlusshandlung küsst Tom Anna. Enrique hat derweil eine Überraschungsgeburtstagsparty für Tom vorbereitet - als Wiedergutmachung für die Auseinandersetzung. Anna ist zwar total verwirrt, redet sich aber ein, dass ihr der Kuss überhaupt nichts bedeutet. Am nächsten Morgen beschließt sie, dieses Gefühlschaos endgültig zu beenden ...
Weitere Folgen in Staffel 4
