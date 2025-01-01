Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 158

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 158
23 Min.Ab 12

Die Freundschaft zwischen Tom und Enrique droht zu zerbrechen, und Anna will daran nicht die Schuld tragen. Sie beschließt, ihre Sachen zu packen und Lanford zu verlassen. Doch zu ihrer Überraschung bietet ihr Tom an, das Feld zu räumen, sodass sie bleiben kann. Warum aber will Tom dieses große Opfer bringen... Sie stellt ihn zur Rede - und er offenbart ihr zum ersten Mal seine wahren Gefühle ...

