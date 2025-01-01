Anna und die Liebe
Folge 159: Episode 159
23 Min.Ab 12
Anna entscheidet sich endgültig für Enrique und damit auch für die Selbstständigkeit. Als Quirin, Annas Auftraggeber, dann aber die Deadline für die Ballettkostüme vorverlegt, droht ihr Plan zu scheitern. Mit der Hilfe ihrer Familie und Enrique gelingt ihr jedoch das Unmögliche. Anna ist euphorisch und sich ihrer Sache ganz sicher - doch im Theater wartet eine böse Überraschung auf sie ...
