Anna und die Liebe
Folge 160: Episode 160
23 Min.Ab 12
Anna wurde von Quirin reingelegt, was sie tief verletzt. Enrique gibt sich die Schuld an dieser Misere - schließlich hat er ihr trotz Toms Warnung zu der Zusammenarbeit mit Quirin geraten. Doch Anna weist Enriques Selbstvorwürfe zurück und will nach vorne schauen. Langsam erkennt Enrique, dass Anna wirklich die Frau ist, mit der er seine Zukunft verbringen will.
