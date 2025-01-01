Anna und die Liebe
Folge 162: Episode 162
23 Min.Ab 12
Enrique hat Anna einen romantischen Heiratsantrag gemacht - doch sie bleibt ihm die Antwort darauf schuldig, da Jasmin dazwischenplatzt und von einem Überfall auf Paule erzählt. Carla, die Zeuge von Paules Entführung wurde, berichtet der Polizei detailliert vom Tathergang. Bruno ist so verzweifelt, dass er mit Natascha in Streit gerät, was sie komplett aus der Bahn zu werfen droht ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen