Anna und die Liebe

Episode 164

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 164
Episode 164

Episode 164Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 164: Episode 164

24 Min.Ab 12

Anna schlägt das Angebot aus, Enrique nach New York zu begleiten. Der ist enttäuscht, und es kommt zum Streit. Enrique bricht schließlich ohne Verabschiedung zum Flughafen auf, allerdings hinterlässt er Anna einen rührenden Abschiedsbrief. Anna eilt Enrique reumütig hinterher. Es kommt zur Versöhnung, die jemand belauscht, der besser nicht zuhören sollte ...

