Episode 165

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 165
Folge 165: Episode 165

24 Min.Ab 12

Carla ist scheinbar geplagt von Schuldgefühlen. Sie denkt, dass sie das eigentliche Ziel der Entführer war und Paule nur in die Schusslinie gebracht hat. Diese Schuldgefühle teilt sie Tom mit - natürlich nicht ohne Hintergedanken ...

