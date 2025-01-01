Anna und die Liebe
Folge 178: Episode 178
23 Min.Ab 12
Während Tom und Enrique gemeinsam die Lösegeldübergabe überwachen wollen, scheint für David alles nach Plan zu laufen: Er bekommt von Bruno das Geld und bringt es zu Strecker, der noch in seinem Büro wartet. Anna ahnt, dass etwas nicht stimmt. Es gelingt ihr, Davids Handy zu orten. Doch als sie zu ihm fährt, weiß sie nicht, in welche Gefahr sie sich begibt ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen