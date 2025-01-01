Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 181

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 181
Folge 181: Episode 181

23 Min.Ab 12

Anna erfährt von Tom, dass Carla 25% von Lanford fordert. Ihr kommt sofort der Verdacht, dass Carla einen größeren Plan verfolgt. Misstrauisch geworden, beginnt Anna zu recherchieren und findet tatsächlich ein interessantes Detail heraus. Anna muss unbedingt verhindern, dass Bruno Carla die Anteile überschreibt ...

