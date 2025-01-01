Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 185

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 185
Episode 185

Episode 185Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 185: Episode 185

24 Min.Ab 12

Anna ringt mit sich: Soll sie Carlas Angebot annehmen? Nach einem offenen Gespräch mit Paloma wird ihr schließlich klar, dass es keinen Grund gibt, die Offerte abzulehnen. Während ihr Entschluss langsam wächst, hat Tom von Bruno die Aufgabe bekommen, Anna in die Firma zurück zu holen. Als er sie schließlich antrifft, erfährt er schockiert von Carlas Angebot.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen