Anna und die Liebe
Folge 188: Episode 188
23 Min.Ab 12
Anna und Tom sind endlich glücklich vereint. Sie genießen ihre Liebe und vergessen darüber zunächst alle Probleme. Aber die bislang erlittenen Enttäuschungen haben Anna tief verletzt. Und so beschleichen sie doch noch Zweifel ... Carla fühlt sich als uneingeschränkte Herrscherin bei Lanford und beschneidet Bruno in seiner Macht. Doch Bruno hat einen Plan!
