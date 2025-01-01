Anna und die Liebe
Folge 192: Episode 192
24 Min.Ab 12
Anna und Tom genießen ihr Leben zu zweit. Nichts scheint das Glück der beiden trüben zu können. Doch dann erhält Tom eine Nachricht von Paule: Er soll dringend in seine Wohnung kommen. Anna begleitet ihn beunruhigt. Was die beiden dort erwartet, reißt ihnen förmlich den Boden unter den Füßen weg ...
