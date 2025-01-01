Anna und die Liebe
Folge 193: Episode 193
24 Min.Ab 12
Fannis Auftauchen ist ein Schock für Tom. Doch schließlich erklärt er sich zu einem Gespräch mit ihr bereit. Währenddessen steigt in Anna eine dumpfe Angst auf: Sie überlegt, wie sie reagieren würde, wenn Jonas plötzlich wieder auftauchen würde. Die Angst, dass Tom sich doch wieder für Fanni entscheiden könnte, nagt an ihr ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
