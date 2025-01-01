Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 193

Folge 193: Episode 193

24 Min.Ab 12

Fannis Auftauchen ist ein Schock für Tom. Doch schließlich erklärt er sich zu einem Gespräch mit ihr bereit. Währenddessen steigt in Anna eine dumpfe Angst auf: Sie überlegt, wie sie reagieren würde, wenn Jonas plötzlich wieder auftauchen würde. Die Angst, dass Tom sich doch wieder für Fanni entscheiden könnte, nagt an ihr ...

