Anna und die Liebe

Episode 194

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 194
Episode 194

Anna und die Liebe

Folge 194: Episode 194

24 Min.Ab 12

Toms beteuert, dass er Anna trotz Fannis Auftauchen liebt. Doch seine Gedankenverlorenheit zeigt ihr, dass Fannis Auftauchen ihn mehr mitnimmt als er zugeben möchte. Schließlich ermutigt sie ihn, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen - ein Rat, der ihr nicht leicht fällt. Und Annas Sorgen scheinen nicht ganz unbegründet zu sein ...

