Anna und die Liebe
Folge 194: Episode 194
24 Min.Ab 12
Toms beteuert, dass er Anna trotz Fannis Auftauchen liebt. Doch seine Gedankenverlorenheit zeigt ihr, dass Fannis Auftauchen ihn mehr mitnimmt als er zugeben möchte. Schließlich ermutigt sie ihn, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen - ein Rat, der ihr nicht leicht fällt. Und Annas Sorgen scheinen nicht ganz unbegründet zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen