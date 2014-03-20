Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 213vom 20.03.2014
Anna konfrontiert Fanni mit ihrem Verdacht: Sie glaubt, sie sei eine Hochstaplerin! Nun ist Fanni gewarnt; sie kommt Anna zuvor und redet mit Tom. Anna ist enttäuscht, als sie erfährt, dass Tom seiner angeblichen Frau mehr Glauben schenkt als ihr. Sie beschließt, sich zurückzuziehen und dem Schicksal seinen Lauf zu lassen. Doch plötzlich wird ihr von unerwarteter Seite Unterstützung zuteil.

